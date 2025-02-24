FT: Зеленський кричав на міністра фінансів США, коли той приїхав до Києва
Президент Володимир Зеленський кричав на міністра фінансів США Скотта Бессента під час зустрічі у Києві 12 лютого. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на присутню під час інциденту людину.
"Боротьба Зеленського за збереження міжнародної підтримки була повністю продемонстрована під час нещодавньої бесіди тет-а-тет із представником Трампа за важкими позолоченими дверима його київського офісу, де спалахнуло напруження щодо майбутнього найважливішого стратегічного альянсу України. Хрипкі крики, що лунали звідти, не можна було ні з чим сплутати", – йдеться у публікації.
Співрозмовник медіа описав Зеленського під час переговорів з Бессентом як "дуже злого".
Їхня зустріч стосувалась угоди про рідкісноземельні метали, якою США хочуть компенсувати підтримку України в часи повномасштабного вторгнення Росії.
Зеленський конфліктував з Бессентом через деталі документа, де від України вимагали 50% прав на рідкісноземельні й інші мінерали. Водночас в угоді не було обіцянок подальшої військової допомоги та гарантій безпеки.
Також міністр фінансів США вимагав у Зеленського одразу підписати угоду, але український лідер відмовився це зробити, і переговори були перенесені на поля Мюнхенської безпекової конференції, де документ також не підписали.
Станом на вечір 23 лютого погодження тривали.
Як повідомляє FT, перед цим переговори тривали декілька днів у режимі "марафону", і навіть уночі.
- 12 лютого Зеленський заявив, що угода про рідкісноземельні метали має бути взаємовигідною.
- Після зустрічі Зеленського і Бессента президент США Дональд Трамп поскаржився на українського лідера – той нібито спав під час приїзду міністра фінансів США.
- 22 лютого Бессент розкрив деталі угоди про рідкісноземельні метали. За його словами, доходи України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів спрямовуватимуться до спеціального фонду, що буде орієнтований на довгострокову реконструкцію та розвиток України.