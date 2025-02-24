FT: Зеленський кричав на міністра фінансів США, коли той приїхав до Києва

За словами свідка ситуації, президент України був "дуже злий"

Бессент і Зеленський у Києві 12 лютого (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський кричав на міністра фінансів США Скотта Бессента під час зустрічі у Києві 12 лютого. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на присутню під час інциденту людину.

"Боротьба Зеленського за збереження міжнародної підтримки була повністю продемонстрована під час нещодавньої бесіди тет-а-тет із представником Трампа за важкими позолоченими дверима його київського офісу, де спалахнуло напруження щодо майбутнього найважливішого стратегічного альянсу України. Хрипкі крики, що лунали звідти, не можна було ні з чим сплутати", – йдеться у публікації.

Співрозмовник медіа описав Зеленського під час переговорів з Бессентом як "дуже злого".

Їхня зустріч стосувалась угоди про рідкісноземельні метали, якою США хочуть компенсувати підтримку України в часи повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський конфліктував з Бессентом через деталі документа, де від України вимагали 50% прав на рідкісноземельні й інші мінерали. Водночас в угоді не було обіцянок подальшої військової допомоги та гарантій безпеки.

Також міністр фінансів США вимагав у Зеленського одразу підписати угоду, але український лідер відмовився це зробити, і переговори були перенесені на поля Мюнхенської безпекової конференції, де документ також не підписали.

Станом на вечір 23 лютого погодження тривали.

Як повідомляє FT, перед цим переговори тривали декілька днів у режимі "марафону", і навіть уночі.