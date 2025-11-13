G7 выступила за начало переговоров Украины и РФ на основе текущей линии фронта

Страны "Большой семерки" и ЕС заявили, что текущая линия фронта может стать отправной точкой для возможных переговоров между Украиной и Россией

G7 (Фото: ЕРА)

Страны G7 и Европейский Союз заявили о необходимости использования текущей линии фронта как отправной точки для возможных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады.

"Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров между Киевом и Москвой", – говорится в заявлении.

Участники встречи подтвердили неизменную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. В совместном заявлении отмечается, что международные границы не могут меняться силой, а немедленное прекращение огня является необходимым условием для стабилизации ситуации.

Министры подтвердили готовность усиливать экономическое давление на Россию и применять меры против стран и компаний, которые способствуют финансированию российских военных действий.

В документе также осуждена военная помощь, которую Россия получает от Ирана и КНДР, а также поставки китайских компонентов двойного назначения, используемых в производстве российского вооружения.

Страны G7 обсудили возможность координированного использования замороженных российских активов для дальнейшей поддержки Украины.

Отдельно отмечена необходимость защиты энергетической инфраструктуры Украины после очередных российских атак, ведь это критически важно для стабильности украинской экономики и энергоснабжения населения.

Встреча министров иностранных дел стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – с участием высокого представителя ЕС Кайи Каллас состоялась в 11-12 ноября в Онтарио.

К обсуждениям присоединились также представители Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, Южной Африки и Украины. Среди основных тем – морская безопасность, стратегические ресурсы, экономическая устойчивость и энергетическая безопасность.