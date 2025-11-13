G7 виступила за початок переговорів України та РФ на основі поточної лінії фронту

Країни "Великої сімки" та Європейський Союз заявили, що поточна лінія фронту може стати відправною точкою для можливих переговорів між Україною та Росією

G7 (Фото: ЕРА)

Країни G7 та Європейський Союз заявили про необхідність використання поточної лінії фронту як відправної точки для можливих переговорів між Україною та Росією. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.

"Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів між Києвом і Москвою", — йдеться у заяві.

Учасники зустрічі підтвердили незмінну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. У спільній заяві наголошується, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а негайне припинення вогню є необхідною умовою для стабілізації ситуації.

Міністри підтвердили готовність посилювати економічний тиск на Росію та застосовувати заходи проти країн і компаній, які сприяють фінансуванню російських військових дій.

У документі також засуджено військову допомогу, яку Росія отримує від Ірану та КНДР, а також постачання китайських компонентів подвійного призначення, що використовуються у виробництві російського озброєння.

Країни G7 обговорили можливість координованого використання заморожених російських активів для подальшої підтримки України.

Окремо наголошено на необхідності захисту енергетичної інфраструктури України після чергових російських атак, адже це є критично важливим для стабільності української економіки та енергопостачання населення.

Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 — Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США — за участі високого представника ЄС Каї Каллас відбулася в 11-12 листопада в Онтаріо.

До обговорень долучилися також представники Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Південної Кореї, Південної Африки та України. Серед основних тем — морська безпека, стратегічні ресурси, економічна стійкість та енергетична безпека.