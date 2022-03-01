"Гоняли оккупантов по полям". Вражескую колонну, направлявшуюся в Баштанку, ликвидировали

В Кировоградской области уничтожили колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Николаева в направлении Баштанки, сообщила председатель Кировоградской ОГА Мария Черная.

Наступление остановлено.

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"Колонну разгромила наша авиация, а местная тероборона гоняла оккупантов по полям, по селам, поэтому захватчики убегали в сторону Нового Буга. Там Вооруженные силы обстреляли и, соответственно, сожгли остальную часть колонны", – рассказала глава ОГА.

Катерина Амеліна

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