Гармаш: ОБСЕ самовольно сделала участниками переговоров в ТКГ представителей боевиков

Представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что ОБСЕ нарушило трехсторонний формат переговоров, наделив статусом одной из сторон представителей террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом он написал в Facebook.

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Гармаш считает главным итогом сегодняшнего заседания рабочей группы по политическим вопросам то, что переговорный процесс не сорван. Он убежден, что Россия пытается вынудить Украину выйти из переговоров в минском формате.

"Хотя на сегодняшний день у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров. Никогда мы не дадим возможности России обвинить нас в срыве процесса, к которому привязаны санкции против РФ!" – написал Гармаш.

Он пояснил, что сегодня первые пять часов переговоры шли в виде двухсторонних консультаций модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двухстороннем формате. Потом, на протяжении примерно получаса, была "неофициальная информационная встреча" официальных представителей делегаций. И только последние полчаса проходило официальное заседание рабочей группы.

В двухсторонних консультациях и неофициальном совещании принимали участие "так называемые "представители ОРДЛО" с российскими паспортами".

"То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение минских соглашений, нарушило трехсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашенных (кстати, до сегодняшнего дня непонятно, кем) из ОРДЛО российских граждан", – написал Гармаш.

19 января Гармаш заявил, что на заседании ТКГ присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Пьер Морель не стал этому препятствовать.

16 марта Гармаш сообщил, что Морель обосновал участие представителей боевиков в заседаниях ТКГ "устоявшейся практикой".

17 марта украинская делегация покинула виртуальную комнату переговоров политической подгруппы ТКГ из-за присутствия на переговорах осужденной за терроризм представительницы боевиков ДНР Майи Пироговой.

Вадим Ребрина

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