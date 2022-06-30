Гайдай: При выходе из Северодонецка не было ни одного погибшего, ВСУ выполнили задачу

При отходе украинских войск из Северодонецка не было ни одного погибшего бойца, а Вооруженные Силы Украины полностью выполнили свою задачу в городе. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью 24 каналу.

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По его словам, учитывая тот факт, сколько времени бойцы ВСУ сдерживали российских оккупантов в Северодонецке и какие потери нанесли противнику в технике и личном составе, можно понять, что они "однозначно перевыполнили план".

"ВСУ выполнили свою задачу даже не на 100, а на 200%", — заявил Гайдай.

Он отметил, что отход украинских войск из Северодонецка прошел по плану и был централизованным, без "какого-либо самовольного отхода". Глава Луганской ОВА подчеркнул, что при отходе из города ни один боец ВСУ не погиб, а поэтому все прошло по плану.

"Наши военные были снабжены всем необходимым для ухода из населенного пункта. В частности, начиная со строительных материалов и заканчивая лодками и тросами", — заявил Гайдай.

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Дмитрий Гриниченко

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