Гайдай: При выходе из Северодонецка не было ни одного погибшего, ВСУ выполнили задачу
При отходе украинских войск из Северодонецка не было ни одного погибшего бойца, а Вооруженные Силы Украины полностью выполнили свою задачу в городе. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью 24 каналу.
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По его словам, учитывая тот факт, сколько времени бойцы ВСУ сдерживали российских оккупантов в Северодонецке и какие потери нанесли противнику в технике и личном составе, можно понять, что они "однозначно перевыполнили план".
"ВСУ выполнили свою задачу даже не на 100, а на 200%", — заявил Гайдай.
Он отметил, что отход украинских войск из Северодонецка прошел по плану и был централизованным, без "какого-либо самовольного отхода". Глава Луганской ОВА подчеркнул, что при отходе из города ни один боец ВСУ не погиб, а поэтому все прошло по плану.
"Наши военные были снабжены всем необходимым для ухода из населенного пункта. В частности, начиная со строительных материалов и заканчивая лодками и тросами", — заявил Гайдай.
- 24 июня глава Гайдай сообщил, что украинские силы получили команду отходить из разрушенного Северодонецка на подготовленные позиции.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что отступление от Северодонецка украинских сил было тактическим и организованным, оно нужно для стратегической победы.
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