UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гайдук назначен заместителем министра обороны: что о нем известно

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 13:06
Гайдук назначен заместителем министра обороны: что о нем известно - Фото
Замминистра обороны Олег Гайдук (фото - Facebook/Олег Гайдук)

Вчера, 30 декабря, Олег Гайдук назначен замминистра обороны Алексея Резникова. Распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации", – говорится в документе.

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Гайдук ранее возглавлял правление Укртелекома, а также Нацкомиссию регулирования связи – имеет статус почетного связиста Украины. Работал в Энергоатоме. Был назначен главой Совета по информационной и кибербезопасности – ведомство создали СНБО, Минцифры и Госспецсвязь.

Новый замминистра был предпринимателем и занимался научной деятельностью – писал научные работы, публикации в сфере телекоммуникаций и связи.

56-летний Гайдук проживает в Киеве, женат, у него есть дочь.

Ранее должность замминистра обороны по цифровому развитию занимала Юлия Гере – она уволилась по собственному желанию.

  • В начале декабря 2021 года из-за двух видео с разборками с патрульными был уволен с должности замглавы МВД Александр Гогилашвили.
  • 28 декабря Кабмин уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, который попал в скандал из-за глубокого декольте его помощницы во время официальной встречи в мэрии Львова. 

Читайте также: Чиновника МОН уволили из-за откровенного платья помощницы. Почему вы так возмущаетесь

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников оборона должность замминистра Олег Гайдук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 