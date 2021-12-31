Гайдук назначен заместителем министра обороны: что о нем известно

Вчера, 30 декабря, Олег Гайдук назначен замминистра обороны Алексея Резникова. Распоряжение опубликовано на правительственном портале.

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"Назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации", – говорится в документе.

Гайдук ранее возглавлял правление Укртелекома, а также Нацкомиссию регулирования связи – имеет статус почетного связиста Украины. Работал в Энергоатоме. Был назначен главой Совета по информационной и кибербезопасности – ведомство создали СНБО, Минцифры и Госспецсвязь.

Новый замминистра был предпринимателем и занимался научной деятельностью – писал научные работы, публикации в сфере телекоммуникаций и связи.

56-летний Гайдук проживает в Киеве, женат, у него есть дочь.

Ранее должность замминистра обороны по цифровому развитию занимала Юлия Гере – она уволилась по собственному желанию.

В начале декабря 2021 года из-за двух видео с разборками с патрульными был уволен с должности замглавы МВД Александр Гогилашвили.

28 декабря Кабмин уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, который попал в скандал из-за глубокого декольте его помощницы во время официальной встречи в мэрии Львова.

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Яна Катасонова

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