Скандал с декольте помощницы. Кабмин уволил замминистра образования

Кабмин уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, который попал в скандал из-за глубокого декольте его помощницы во время официальной встречи в мэрии Львова. Об этом сообщил LIGA.net один из министров, также об этом написала в Telegram нардеп Слуги народа Юлия Гришина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Гришиной, Гарбарук сам подал заявление об отставке, а Кабмин его принял. В Минобразования на звонки LIGA.net не ответили.

24 декабря Гарбарук посетил мэрию Львова, где встретился с главой города Андреем Садовым. По итогам встречи помощница Гарбарука Кристина Тышкун опубликовала в Instagram фото из мэрии, пишет ТАБЛОІD УП.

На снимке она запечатлена в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Сейчас профиль Тышкун в этой соцсети закрыт, однако фото быстро распространилось в соцсетях и СМИ, вызвав дискуссию об уместности такого дресс-кода на официальной встрече в органе власти.

После скандала Гарбарук опубликовал в Facebook стихотворение Редьярда Киплинга "Если", лейтмотив которого – стойкость перед критикой. Сейчас этот пост также недоступен.

По данным сервиса YouCoontrol, Тышкун руководила киевским агентством недвижимости "Забудова". Журналист Bihus.info Александр Курбатов также написал в Facebook, что до работы в МОН она была помощницей адвоката.

В начале декабря из-за двух видео с разборками с патрульными был уволен с должности замглавы МВД Александр Гогилашвили.

Марк Сировой , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.