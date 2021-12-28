UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандал с декольте помощницы. Кабмин уволил замминистра образования

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 12:14
Скандал с декольте помощницы. Кабмин уволил замминистра образования - Фото
Игорь Гарбарук, Кристина Тишкун, Андрей Садовый и чиновники (фото - christina_tyshkun, Instagram, ТАБЛОІD УП)

Кабмин уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, который попал в скандал из-за глубокого декольте его помощницы во время официальной встречи в мэрии Львова. Об этом сообщил LIGA.net один из министров, также об этом написала в Telegram нардеп Слуги народа Юлия Гришина. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Гришиной, Гарбарук сам подал заявление об отставке, а Кабмин его принял. В Минобразования на звонки LIGA.net не ответили.

Скандал с декольте помощницы. Кабмин уволил замминистра образования

24 декабря Гарбарук посетил мэрию Львова, где встретился с главой города Андреем Садовым. По итогам встречи помощница Гарбарука Кристина Тышкун опубликовала в Instagram фото из мэрии, пишет ТАБЛОІD УП.

На снимке она запечатлена в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Сейчас профиль Тышкун в этой соцсети закрыт, однако фото быстро распространилось в соцсетях и СМИ, вызвав дискуссию об уместности такого дресс-кода на официальной встрече в органе власти.

После скандала Гарбарук опубликовал в Facebook стихотворение Редьярда Киплинга "Если", лейтмотив которого – стойкость перед критикой. Сейчас этот пост также недоступен.

Скандал с декольте помощницы. Кабмин уволил замминистра образования

По данным сервиса YouCoontrol, Тышкун руководила киевским агентством недвижимости "Забудова". Журналист Bihus.info Александр Курбатов также написал в Facebook, что до работы в МОН она была помощницей адвоката.

Скандал с декольте помощницы. Кабмин уволил замминистра образования

Марк Сировой, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин отставка андрей садовый МОН игорь гарбарук кристина тышкун декольте
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 