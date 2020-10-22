Газовое дело. Адвокаты Онищенко покинули зал суда, когда начали исследовать доказательства

В Центре по противодействию коррупции заявили, что адвокаты сорвали исследование доказательств и заседание в целом

Во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по "газовому делу", в котором обвиняется бывший народный депутат Александр Онищенко, его адвокаты самовольно покинули зал суда, чем сорвали заседание. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Это случилось после того, как судьи перешли к исследованию доказательств, отметили в суде.

Коллегия судей ВАКС обратилась в Квалификационную комиссию адвокатуры, чтобы защитников Онищенко привлекли к дисциплинарной ответственности.

Следующее судебное заседание назначено на 2 ноября.

В Центре по противодействию коррупции заявили, что адвокаты сорвали исследование доказательств и заседание в целом.

"Причина такого поведения очень проста: в Антикоррсуде требуют законности и в большинстве случаев пытаются обеспечить разумность сроков рассмотрения дел, что фигурантам совсем не нужно. Поэтому и прибегают к дерзкой тактике под прикрытием дисциплинарных органов адвокатуры, которые за такие действия наказывать не собираются", – говорится в сообщении ЦПК.

Генпрокуратура подозревает Онищенко в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.

16 сентября 2019 г дело о газовых схемах беглого Онищенко и его финансового директора передали в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ).

29 ноября 2019 г Германия по запросу НАБУ и САП арестовала Онищенко.

В мае Германия отказала Украине в выдаче Онищенко, но также отказало самому Онищенко в предоставлении политического убежища и призвало его срочно покинуть территорию страны.

Вадим Ребрина

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