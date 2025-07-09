ГБР: Бывший чиновник Минобороны нанес ущерб в размере 340 млн гривен из-за халатности

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет

Иллюстративное фото: armyinform.com.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в халатности, которая причинила ущерб на сумму более 340 млн грн, бывшему исполняющему обязанности одного из департаментов Министерства обороны. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, бывший высокопоставленный чиновник, который занимался закупками и ресурсным обеспечением, летом 2023 года приобрел для нужд армии горюче-смазочные материалы, незаконно включив в оплату налог на добавленную стоимость.

В рамках 19 сделок для государственных нужд были закуплены смазочные материалы, нефть и дистилляторы для техники специального назначения на общую сумму 2 млрд гривен, из которых сумма убытков составила более 340 млн гривен.

Обвиняемому предъявлено подозрение в халатном отношении к военной службе. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Он уже возместил ущерб почти на 330 млн грн.

В настоящее время решается вопрос о выборе подозреваемому меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.