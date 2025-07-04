Пограничника осудили за покупку некачественных шлемов на 36 млн грн

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Командир одной из воинских частей Государственной пограничной службы приговорен к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком за закупку некачественных шлемов на сумму 36 млн грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Суд установил, что при заключении и выполнении договора на поставку баллистических шлемов пограничник проявил служебную халатность, в результате чего воинская часть получила защитное снаряжение ненадлежащего качества.

В результате этого государственный бюджет понес убытки в размере 36 млн грн.

Командир признан виновным в халатном отношении к службе в условиях военного положения. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

В рамках этого же уголовного производства продолжается расследование в отношении директора компании-поставщика шлемов.

Как отметили в Государственном бюро расследований, поставщик уже возместил государству полную сумму ущерба.