Прикордонника засудили за купівлю неякісних шоломів на 36 млн грн

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Командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби засуджено до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном за закупівлю неякісних шоломів на суму 36 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Суд встановив, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів прикордонник проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості.

Внаслідок цього державний бюджет зазнав збитків на суму 36 млн грн.

Командира визнано винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

У межах цього ж кримінального провадження триває слідство щодо директора компанії-постачальника шоломів.

Як зазначили в ДБР, постачальник уже відшкодував державі повну суму збитків.