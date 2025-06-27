Комбриг незаконно виплатив майже 1 млн грн "бойових" підлеглим, йому повідомили про підозру
Командир батальйону однієї з військових частин Донецької області незаконно виплатив майже 1 млн грн бойових надбавок. Йому оголосили про підозру, повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань на фронті. Але фактично вони перебували в тилу.
Правоохоронці встановили, що комбат особисто видавав неправдиві документи на незаконну виплату винагороди. Внаслідок цих дій державі було завдано збитків.
Командиру повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
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