Комбриг незаконно виплатив майже 1 млн грн "бойових" підлеглим, йому повідомили про підозру

Комбриг навмисно подавав неправдиві документи, щоб військові в тилу отримували кошти

Вручення підозри (Фото: ДБР)

Командир батальйону однієї з військових частин Донецької області незаконно виплатив майже 1 млн грн бойових надбавок. Йому оголосили про підозру, повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань на фронті. Але фактично вони перебували в тилу.

Правоохоронці встановили, що комбат особисто видавав неправдиві документи на незаконну виплату винагороди. Внаслідок цих дій державі було завдано збитків.

Командиру повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.