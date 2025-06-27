Комбриг незаконно выплатил почти 1 млн грн "боевых" подчиненным, ему сообщили о подозрении

Вручение подозрения (Фото: ГБР)

Командир батальона одной из воинских частей Донецкой области незаконно выплатил почти 1 млн грн боевых надбавок. Ему объявлено о подозрении, сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в 2023 году трое военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач на передовой. Но фактически они находились в тылу.

Правоохранители установили, что командир лично выдавал заведомо ложные документы для незаконной выплаты вознаграждения. В результате этих действий государству был нанесен ущерб.

Командиру сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и внесении недостоверных сведений в официальные документы. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.