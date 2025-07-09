ДБР: Колишній високопосадовець Міноборони завдав збитків на 340 млн грн через недбалість

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у недбалості, що спричинила збитки на понад 340 млн грн, колишньому виконувачу обов’язків одного з департаментів Міністерства оборони. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, колишній високопосадовець, який опікувався закупівлями та ресурсним забезпеченням, влітку 2023 року придбав на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість.

За 19 угодами на державні потреби були придбані мастильні засоби, нафта і дистилятори для техніки спеціального призначення на загальну суму 2 млрд грн, з яких сума збитків становила понад 340 млн грн.

Фігуранту справи повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до восьми років. Він вже відшкодував майже 330 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.