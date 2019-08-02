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ГБР допросило главу МВД времен Януковича

ГБР допросило главу МВД времен Януковича - Фото
Анатлий Могилев (фото - скриншот видео)
02.08.2019, 21:22

Могилева допросили по делу об аннексии Крыма

На этой неделе Госбюро расследований допросило бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева. Об этом в эфире 5 канала сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Как уточняется, его допросили в рамках дела, которое касается аннексии Крыма.

"Допрос состоялся в рамках уголовного производства, зарегистрированного по факту возможной государственной измены чиновниками, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины при принятии мер по урегулированию конфликта и аннексии Автономной республики Крым в 2014 году, - сказала она.

Иванова уточнила, что других деталей по расследованию сообщить сейчас не может, однако добавила, что повторный допрос Могилева пока не планируется.

1 июля сообщалось, что ГБР допросило киевского мэра Виталия Кличко.

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Анатолий Могилев Крым гбр
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