ГБР допросило мэра Киева Виталия Кличко

ГБР 31 июля допросило киевского мэра Виталия Кличко, сообщила LIGA.net спикер ГБР Анжелика Иванова.
"Был допрошен в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве", - рассказала Иванова.
Подозрения по делу Кличко не предъявлено, он проходит по нему в качестве свидетеля.
Детали уголовного производства в ГБР не сообщают.
Допрос Кличко в ГБР был назначен на 26 июля. Кличко заявлял, что не собирается на него являться, а вместо себя отправит своих юристов.
Позже директор ГБР Роман Труба сообщил, что ни Кличко, ни его адвокаты на допрос не явились.
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