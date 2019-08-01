ГБР допросило мэра Киева Виталия Кличко

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ГБР 31 июля допросило киевского мэра Виталия Кличко, сообщила LIGA.net спикер ГБР Анжелика Иванова.

"Был допрошен в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве", - рассказала Иванова.

Подозрения по делу Кличко не предъявлено, он проходит по нему в качестве свидетеля.

Детали уголовного производства в ГБР не сообщают.

Допрос Кличко в ГБР был назначен на 26 июля. Кличко заявлял, что не собирается на него являться, а вместо себя отправит своих юристов.

Позже директор ГБР Роман Труба сообщил, что ни Кличко, ни его адвокаты на допрос не явились.

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