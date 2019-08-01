Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ГБР допросило мэра Киева Виталия Кличко

ГБР допросило мэра Киева Виталия Кличко - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 17:50

Кличко проходит в качестве свидетеля по делу о незаконной аренде земли в Киеве, сегодня состоялся допрос

ГБР 31 июля допросило киевского мэра Виталия Кличко, сообщила LIGA.net спикер ГБР Анжелика Иванова.

"Был допрошен в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве", - рассказала Иванова.

Подозрения по делу Кличко не предъявлено, он проходит по нему в качестве свидетеля.

Детали уголовного производства в ГБР не сообщают.

Допрос Кличко в ГБР был назначен на 26 июля. Кличко заявлял, что не собирается на него являться, а вместо себя отправит своих юристов.

Позже директор ГБР Роман Труба сообщил, что ни Кличко, ни его адвокаты на допрос не явились.

Читайте также: Богдан vs Кличко. У Зеленского возьмутся за "смотрящих" в Киеве

Напишите нам
виталий кличко гбр Анжелика Иванова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 