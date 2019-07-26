Ни Кличко, ни его юристы в ГБР на допрос не явились – Труба

Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)

Ни мэр Киева Виталий Кличко, ни его юристы не пришли на допрос в Госбюро расследований, сообщил в Telegram директор ведомства Роман Труба.

Кличко вызывали для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о возможных незаконный действиях во время подписания договора об аренде земельного участка в столице.

Труба пояснил, что городскому главе Киева повторно направят повестку на допрос и "будут надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию".

25 июля Кличко сообщил, что не собирается идти на допрос в ГБР, однако отправит туда своих юристов, которые ответят на все вопросы.

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