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Ни Кличко, ни его юристы в ГБР на допрос не явились – Труба

Ни Кличко, ни его юристы в ГБР на допрос не явились – Труба - Фото
Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)
26.07.2019, 16:07

Мэр Киева ранее сообщил, что намерен отправить в Госбюро расследований своих юристов

Ни мэр Киева Виталий Кличко, ни его юристы не пришли на допрос в Госбюро расследований, сообщил в Telegram директор ведомства Роман Труба.

Кличко вызывали для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о возможных незаконный действиях во время подписания договора об аренде земельного участка в столице.

Труба пояснил, что городскому главе Киева повторно направят повестку на допрос и "будут надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию".

25 июля Кличко сообщил, что не собирается идти на допрос в ГБР, однако отправит туда своих юристов, которые ответят на все вопросы.

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Роман Труба виталий кличко гбр
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