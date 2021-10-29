ГБР: Экс-сотрудник СБУ признался в убийстве "вербовщика". Полиция говорит – 47 ножевых

Госбюро расследований заявило, что бывший сотрудник Службы безопасности признался в убийстве человека в отеле. Знакомый экс-сотрудника СБУ якобы пытался завербовать его для соучастия в терактах в Киеве, а после отказа между ними началась потасовка, которая закончилась убийством, передает пресс-служба ГБР.

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Правоохранители заявляют, что сегодня, 29 октября, на прием к следователю пришел гражданин и сообщил об обстоятельствах убийства человека в номере гостиницы этой ночью. По словам мужчины, сознавшегося в преступлении, он – бывший сотрудник СБУ. Недавно к нему обратился знакомый и якобы предложил "помочь" с организацией терактов в столице.

В ГБР сообщают, что "переговоры" проходили в гостинице в центре Киева. После отказа бывшего сотрудника СБУ "помогать" с терактами его знакомый попытался "ликвидировать" мужчину. Завязалась потасовка, в результате которой экс-сотрудник спецслужбы нанес ножевое ранение "вербовщику". После происшествия, как утверждает бывший правоохранитель, он сразу поехал к своим бывшим коллегам, но в СБУ, как ему показалось, рассказ не восприняли серьезно, поэтому он пошел в ГБР.

Об инциденте также сообщила пресс-служба Шевченковского управления полиции. Правоохранители говорят, что задержанный 1973 года рождения нанес 47 ножевых ранений своей жертве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В ГБР и МВД LIGA.net подтвердили, что речь об одном и том же преступлении.

Также собеседник LIGA.net в МВД сообщил, что фигурант дела уволился из СБУ в 2010 году. Личность убитого пока не установлена, идут следственные действия.

21 октября СБУ сообщила о задержании работника ГБР по подозрению в провокации подкупа.

27 октября ГБР объявило о подозрении двум сотрудникам СБУ в незаконном удержании и вымогательстве денег у иностранца – работники спецслужбы якобы вымогали у IT-шника $200 000, били и запугивали, незаконно проникли в жилье и украли его вещи.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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