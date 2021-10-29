UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР: Экс-сотрудник СБУ признался в убийстве "вербовщика". Полиция говорит – 47 ножевых

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 18:21
ГБР: Экс-сотрудник СБУ признался в убийстве
Убийство в отеле в Киеве (Фото - Нацполиция)

Госбюро расследований заявило, что бывший сотрудник Службы безопасности признался в убийстве человека в отеле. Знакомый экс-сотрудника СБУ якобы пытался завербовать его для соучастия в терактах в Киеве, а после отказа между ними началась потасовка, которая закончилась убийством, передает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители заявляют, что сегодня, 29 октября, на прием к следователю пришел гражданин и сообщил об обстоятельствах убийства человека в номере гостиницы этой ночью. По словам мужчины, сознавшегося в преступлении, он – бывший сотрудник СБУ. Недавно к нему обратился знакомый и якобы предложил "помочь" с организацией терактов в столице.

В ГБР сообщают, что "переговоры" проходили в гостинице в центре Киева. После отказа бывшего сотрудника СБУ "помогать" с терактами его знакомый попытался "ликвидировать" мужчину. Завязалась потасовка, в результате которой экс-сотрудник спецслужбы нанес ножевое ранение "вербовщику". После происшествия, как утверждает бывший правоохранитель, он сразу поехал к своим бывшим коллегам, но в СБУ, как ему показалось, рассказ не восприняли серьезно, поэтому он пошел в ГБР.

Об инциденте также сообщила пресс-служба Шевченковского управления полиции. Правоохранители говорят, что задержанный 1973 года рождения нанес 47 ножевых ранений своей жертве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В ГБР и МВД LIGA.net подтвердили, что речь об одном и том же преступлении.

Также собеседник LIGA.net в МВД сообщил, что фигурант дела уволился из СБУ в 2010 году. Личность убитого пока не установлена, идут следственные действия.

ГБР: Экс-сотрудник СБУ признался в убийстве "вербовщика". Полиция говорит – 47 ножевых

Читайте также: Нападение на пограничников. Дело против подполковника СБУ передали в суд

Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу теракт убийство гбр признание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 