Нападение на пограничников. Дело против подполковника СБУ передали в суд

В суд передали дело против второго подозреваемого в нападении на пограничников – подполковника Службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

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В прокуратуре напоминают, что 18 июля два офицера СБУ напали на погранотряд.

Суд по одному из нападающих уже состоялся, а 25 октября обвинительный акт против второго подозреваемого в нападении – подполковника СБУ – направлен для рассмотрения по существу в Краснопольского районного суда Сумской области.

В прокуратуре отмечают, что в случае признания вины подполковнику СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

В ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд из двух человек дежурил возле села Рясное Сумской области. К пограничникам подъехало авто, из которого вышли два сотрудника СБУ и спровоцировали конфликт. Началась драка, пограничникам нанесли несколько ударов кулаками и отобрали у них два автомата АКС-74 с четырьмя магазинами по 30 патронов. ГБР открыло дело.

19 октября суд лишил звания лейтенаната СБУ. Учитывая соглашение с прокуратурой, суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью три года.

Наталия Медведева

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