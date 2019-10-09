Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ГБР игнорирует суд и не открывает дела против Портнова - Чорновол

ГБР игнорирует суд и не открывает дела против Портнова - Чорновол - Фото
Татьяна Черновол (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.10.2019, 12:20

По словам экс-нардепа Рады VIII созыва, Шевченковский суд Киева обязал ведомство Романа Трубы открыть дела, но там это решение "не выполняют"

Государственное бюро расследований не открывает уголовные производства против бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, хотя суд обязал орган это сделать. Об этом перед брифингом директора ГБР Романа Трубы заявила экс-нардеп Татьяна Чорновол, передает корреспондент LIGA.net.

По ее словам, еще "в августе-сентябре" она подавала в бюро три заявления о возможном совершении правонарушений Портновым.

"Но ГБР не открыло дела против Портнова в соответствии со статьей 214 УПК (начало досудебного расследования, - ред.), и поэтому я обратилась в суд. Шевченковский суд Киева стал на мою сторону и обязал ГБР открыть дела. Но Госбюро расследований не выполняет решения суда", - подчеркнула Чорновол.

В августе 2019-го Портнов ответил на обвинения Порошенко в рейдерстве: видео. Пятый президент настаивает: по каналу Труба-Богдан-Портнов якобы идут "сливы" информации.

Читайте также: Труба прокомментировал осведомленность Портнова в делах ГБР 

Напишите нам
Андрей Портнов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 