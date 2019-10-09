ГБР игнорирует суд и не открывает дела против Портнова - Чорновол

Татьяна Черновол (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований не открывает уголовные производства против бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, хотя суд обязал орган это сделать. Об этом перед брифингом директора ГБР Романа Трубы заявила экс-нардеп Татьяна Чорновол, передает корреспондент LIGA.net.

По ее словам, еще "в августе-сентябре" она подавала в бюро три заявления о возможном совершении правонарушений Портновым.

"Но ГБР не открыло дела против Портнова в соответствии со статьей 214 УПК (начало досудебного расследования, - ред.), и поэтому я обратилась в суд. Шевченковский суд Киева стал на мою сторону и обязал ГБР открыть дела. Но Госбюро расследований не выполняет решения суда", - подчеркнула Чорновол.

В августе 2019-го Портнов ответил на обвинения Порошенко в рейдерстве: видео. Пятый президент настаивает: по каналу Труба-Богдан-Портнов якобы идут "сливы" информации.

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