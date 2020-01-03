ГБР инициирует аудит своей деятельности

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Полную проверку своей деятельности инициировало Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Письма, инициирующие аудит, направлены ведомством в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу и Нацагентство по вопросам госслужбы.

Как сообщают в ГБР, планируется внешний финансовый аудит, ревизия финансово-хозяйственной деятельности и законность госзакупок, проверка установленных судами фактов незаконных увольнений сотрудников ГБР, на выплату компенсаций которым использовались бюджетные деньги.

27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова

1 января в ГБР заявили , что бюро по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

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