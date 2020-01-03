ГБР инициирует аудит своей деятельности

Полную проверку своей деятельности инициировало Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Письма, инициирующие аудит, направлены ведомством в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу и Нацагентство по вопросам госслужбы.
Как сообщают в ГБР, планируется внешний финансовый аудит, ревизия финансово-хозяйственной деятельности и законность госзакупок, проверка установленных судами фактов незаконных увольнений сотрудников ГБР, на выплату компенсаций которым использовались бюджетные деньги.
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