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ГБР инициирует аудит своей деятельности

ГБР инициирует аудит своей деятельности - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.01.2020, 16:31

Проверку бюро проведут Счетная палата, Государственная аудиторская служба и Нацагентство по вопросам госслужбы

Полную проверку своей деятельности инициировало Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Письма, инициирующие аудит, направлены ведомством в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу и Нацагентство по вопросам госслужбы.

Как сообщают в ГБР, планируется внешний финансовый аудит, ревизия финансово-хозяйственной деятельности и законность госзакупок, проверка установленных судами фактов незаконных увольнений сотрудников ГБР, на выплату компенсаций которым использовались бюджетные деньги.

  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
  • 1 января в ГБР заявили, что бюро по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

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