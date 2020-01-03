Венедиктова рассказала о нарушениях в ГБР при Трубе

Новое руководство Государственного бюро расследований выявило нарушения условий работы следователей. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Ирина Венедиктова, передает пресс-служба ГБР в Facebook.
По ее словам, отсутствуют кабинеты для проведения допросов, нет комнат для хранения вещественных доказательств. Также нет специалистов, которые могли бы работать с имеющимся оборудованием.
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Венедиктова отметила, что в четырех управлениях оперативных подразделений работали только руководители, других сотрудников не было.
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