Венедиктова рассказала о нарушениях в ГБР при Трубе

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Новое руководство Государственного бюро расследований выявило нарушения условий работы следователей. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Ирина Венедиктова, передает пресс-служба ГБР в Facebook.

По ее словам, отсутствуют кабинеты для проведения допросов, нет комнат для хранения вещественных доказательств. Также нет специалистов, которые могли бы работать с имеющимся оборудованием.

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Венедиктова отметила, что в четырех управлениях оперативных подразделений работали только руководители, других сотрудников не было.

27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.

1 января в ГБР заявили , что бюро по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

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