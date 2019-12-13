Из-за Порошенко. Суд обязал открыть дела против Богдана и Трубы

Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дела против главы Офиса президента Андрея Богдана, его зама Андрея Смирнова и директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

По его словам, дела касаются прослушки, опубликованной на телеграм-канале "Трубу прорвало". Адвокат объяснил, что правоохранительные органы "должны были самостоятельно открыть дела" после публикации, однако этого не сделали. 4 декабря он подал заявление в НАБУ, но там дело тоже открывать не стали.

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Сегодня же Суд обязал НАБУ открыть дела по нескольким статьям УКУ: использование служебного положения для влияния на госдеятеля (ч. 2. ст. 344), предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1, ч. 2 ст. 369), разглашение данных досудебного следствия (ч. 2 ст. 387), покушение на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2. ст. 372).

В сентябре Труба заявил о том, что нашел прослушку в своем кабинете.

Через два месяца в ноябре в анонимном телеграм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, которые якобы зафиксировала прослушка. На них Труба якобы ведет разговоры с Богданом и другими лицами о ходе расследования разных дел, в частности против Порошенко.

Сам глава ГБР избегает ответа на вопрос

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