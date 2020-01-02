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Труба не согласен с негативной оценкой своей роботы

Труба не согласен с негативной оценкой своей роботы - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.01.2020, 21:31

По мнению экс-руководителя ГБР, для нового руководства главное - "доказать свою значимость"

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что не согласен с негативной оценкой его работы со стороны новой руководительницы ведомства Ирины Венедиктовой. Об этом Труба написал в Telegram.

"Уже прозвучал и в ближайшие месяцы, думаю, всегда будет звучать месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой. Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений" , - написал Труба.

По его словам, сейчас происходит распределение сотрудников ГБР по принципу "свой" и "чужой". "Чужих", по словам Трубы, "увольняют под конвоем".

По мнению Трубы, это свидетельствует о том, что "интересы ГБР для нового руководства - не важны, главное - доказать свою значимость".

  • 27 декабря Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
  • 1 января в ГБР заявили, что бюро по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

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Роман Труба гбр Ирина Венедиктова
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