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ГБР о периоде Трубы: Не справились с первоочередными задачами

ГБР о периоде Трубы: Не справились с первоочередными задачами - Фото
Ирина Венедиктова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.01.2020, 18:21

В ведомстве сообщают о выявленных нарушениях в работе

В Государственном бюро расследований, которое недавно временно возглавила представительница партии Слуга народа Ирина Венедиктова, заявили, что ГБР, которым с момента создания руководил Роман Труба, по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности". Об этом сообщается в Facebook ведомства.

В заявлении отмечается, что во время ознакомления с работой ГБР установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечений.

  • 17 октября Рада приняла законопроект о реформе ГБР в первом чтении.
  • 3 декабря Рада проголосовала за реформу ГБР во втором чтении и в целом.
  • 24 декабря Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.
  • 27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.

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гбр Ирина Венедиктова Роман Труба
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