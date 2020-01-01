ГБР о периоде Трубы: Не справились с первоочередными задачами

В Государственном бюро расследований, которое недавно временно возглавила представительница партии Слуга народа Ирина Венедиктова, заявили, что ГБР, которым с момента создания руководил Роман Труба, по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности". Об этом сообщается в Facebook ведомства.
В заявлении отмечается, что во время ознакомления с работой ГБР установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечений.
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