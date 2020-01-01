ГБР о периоде Трубы: Не справились с первоочередными задачами

Ирина Венедиктова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Государственном бюро расследований, которое недавно временно возглавила представительница партии Слуга народа Ирина Венедиктова, заявили, что ГБР, которым с момента создания руководил Роман Труба, по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности". Об этом сообщается в Facebook ведомства.

В заявлении отмечается, что во время ознакомления с работой ГБР установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечений.

17 октября Рада приняла законопроект о реформе ГБР в первом чтении.

3 декабря Рада проголосовала за реформу ГБР во втором чтении и в целом.

24 декабря Зеленский подписал закон о ГБР, который изменяет его правовой статус, организационную и территориальную структуру, численность аппарата, основания для привлечения сотрудников к ответственности.

27 декабря Роман Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова

Читайте также: В ГБР объявили конкурс на замов главы Бюро