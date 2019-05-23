ГБР изучает второе заявление Портнова против Порошенко

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Государственное бюро расследований изучает заявление заместителя главы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова о совершении экономического преступления пятым президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В заявлении речь идет о якобы экономических преступлениях, связанных с Ленинской кузней.

Никаких решений по заявлению пока не принято.

21 мая ГБР начало досудебное рассмотрение факта возможной государственной измены Порошенко по заявлению Портнова.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив.

Дело рассматривается по статьям: насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (109 Угловного Кодекса), государственная измена (ст.111 УК) и превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий (426-1 УК).

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко и ранее сегодня сообщил, что подал в ГБР заявление. Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.