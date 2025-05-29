ГБР объявило новое подозрение директору Pin-Up и работает над экстрадицией причастных
Государственное бюро расследований 28 мая сообщило о дополнительном подозрении одному из директоров компании Pin-Up, координировавшему работу украинского сегмента игорного бизнеса. Продолжается работа по экстрадиции других причастных, сообщили в ГБР.
Отмечается, что директор ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" находится в Украине. В феврале 2025 года он уже получал подозрение, а сейчас правоохранители инкриминируют ему новое подозрение сразу по нескольким статьям:
→ участие в преступной организации;
→ умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах;
→ легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
→ служебный подлог.
Максимальная санкция по статьям предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также в ГБР отметили, что новое подозрение позволяет расширить круг фигурантов дела. Правоохранители готовят дальнейшие решения, которые позволят объявить в международный розыск других причастных украинцев, которые сейчас скрываются за границей. Кроме того, появится возможность привлечь к ответственности граждан России, причастных к нелегальному игорному бизнесу.
Также в рамках дела уже арестовано более 2,6 млрд грн, которые могут быть взысканы в бюджет. Совместно с Минюстом идет процедура взыскания еще 2,6 млрд грн, переданных в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).
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