ГБР объявило новое подозрение директору Pin-Up и работает над экстрадицией причастных

Правоохранители намерены привлечь к ответственности скрывающихся за рубежом украинцев и россиян

ГБР (Иллюстративное фото: dbr.gov.ua)

Государственное бюро расследований 28 мая сообщило о дополнительном подозрении одному из директоров компании Pin-Up, координировавшему работу украинского сегмента игорного бизнеса. Продолжается работа по экстрадиции других причастных, сообщили в ГБР.

Отмечается, что директор ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" находится в Украине. В феврале 2025 года он уже получал подозрение, а сейчас правоохранители инкриминируют ему новое подозрение сразу по нескольким статьям:

→ участие в преступной организации;

→ умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах;

→ легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

→ служебный подлог.

Максимальная санкция по статьям предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в ГБР отметили, что новое подозрение позволяет расширить круг фигурантов дела. Правоохранители готовят дальнейшие решения, которые позволят объявить в международный розыск других причастных украинцев, которые сейчас скрываются за границей. Кроме того, появится возможность привлечь к ответственности граждан России, причастных к нелегальному игорному бизнесу.

Также в рамках дела уже арестовано более 2,6 млрд грн, которые могут быть взысканы в бюджет. Совместно с Минюстом идет процедура взыскания еще 2,6 млрд грн, переданных в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).