ДБР оголосило нову підозру директору Pin-Up та працює над екстрадицією причетних
Державне бюро розслідувань 28 травня повідомило про додаткову підозру одному з директорів компанії Pin-Up який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Триває робота над екстрадицію інших причетних, повідомили в ДБР.
Зазначається, що директор ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" наразі перебуває в Україні. В лютому 2025 року він вже отримував підозру, а зараз правоохоронці інкримінують йому нову підозру одразу за кількома статтями:
→ участь у злочинній організації;
→ умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;
→ легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
→ службове підроблення.
Максимальна санкція за статтями передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також у ДБР зазначили, що нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи. Правоохоронці готують подальші рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних українців, які наразі переховуються за кордоном. Окрім цього, з'явиться змога притягнути до відповідальності громадян Росії, причетних до нелегального грального бізнесу.
Також в межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету. Спільно з Мін'юстом триває процедура стягнення ще 2,6 млрд грн, переданих в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
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