ДБР оголосило нову підозру директору Pin-Up та працює над екстрадицією причетних

Правоохоронці мають намір притягнути до відповідальності українців, що переховуються за кордоном, та росіян

ДБР (Ілюстративне фото: dbr.gov.ua)

Державне бюро розслідувань 28 травня повідомило про додаткову підозру одному з директорів компанії Pin-Up який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Триває робота над екстрадицію інших причетних, повідомили в ДБР.

Зазначається, що директор ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" наразі перебуває в Україні. В лютому 2025 року він вже отримував підозру, а зараз правоохоронці інкримінують йому нову підозру одразу за кількома статтями:

→ участь у злочинній організації;

→ умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

→ легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

→ службове підроблення.

Максимальна санкція за статтями передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у ДБР зазначили, що нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи. Правоохоронці готують подальші рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних українців, які наразі переховуються за кордоном. Окрім цього, з'явиться змога притягнути до відповідальності громадян Росії, причетних до нелегального грального бізнесу.

Також в межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету. Спільно з Мін'юстом триває процедура стягнення ще 2,6 млрд грн, переданих в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).