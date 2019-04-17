ГБР открыло дело против Сытника: подозревают в получении взятки

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вчера, 16 апреля, Государственное бюро расследований открыло дело о получении главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником "неправомерной выгоды в особо крупном размере". Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По данным следствия, взятку Сытник, предположительно, получил от Крючкова Д.В. "и других неустановленных лиц, с использованием полученной власти или служебного положения".

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Сытнику инкриминируют ч. 4 ст. 368 УК – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом.

Дело открыто также и против Крючкова Д.В., который, по версии следствия, давал взятку.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство расследования.

28 марта сообщалось, что ГБР расследует, причастен ли глава НАБУ к вмешательству в выборы в США.