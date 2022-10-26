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ГБР задержало "замминистра промышленности" оккупантов в Харьковской области – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 16:19
ГБР задержало
Фото - ГБР

Госбюро расследований сообщило, что задержало в Харькове бывшего таможенника, которого оккупанты назначили "заместителем министра промышленности" области.

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По данным ГБР, задержанный работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов Харьковской таможни. После начала полномасштабного российского вторжения и оккупации армией РФ части Харьковской области он пошел на сотрудничество с захватчиками и стал "заместителем министра промышленности" областной оккупационной администрации.

По данным следствия, задержанный активно вербовал местных жителей переходить на сторону оккупантов, в частности, он подбирал кадры для оккупационной таможни, организовал их обучение и проверял знание ими законодательства РФ.

После освобождения Купянска подозреваемый пытался скрыться в Харькове, где его и задержали сотрудники ГБР.

Ему сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных органах власти и пособничестве государству-агрессору, в случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

  • 29 сентября Нацполиция сообщила, что обнаружила в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска бухгалтерские документы со списками коллаборантов, сведениями о выплатах и о вымогательстве денег у местных жителей.
  • 7 октября ГБР сообщило, что в Яцковке под Лиманом обнаружен штаб оккупантов с документацией, в том числе со списками коллаборантов.
Сергій Бережний
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