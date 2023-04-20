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Уклонисты в гидрокостюмах. Сорвана схема переправки мужчин призывного возраста в Молдову

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 12:14
Уклонисты в гидрокостюмах. Сорвана схема переправки мужчин призывного возраста в Молдову - Фото
Фото - ГБР

Госбюро расследований сообщило о разоблачении еще одного канала незаконной переправки граждан призывного возраста через границу – на этот раз уклонистам выдавали гидрокостюмы.

ГБР раскрыло схему вывоза уклоняющихся от призыва через границу Украины и Молдовы. "Клиенты" платили организаторам схемы $5 000, после чего их группой  доставляли к границе и они вброд переходили одну из пограничных рек, надев гидрокостюмы (чтобы избежать переохлаждения. – Ред). В Молдове их встречал один из участников схемы.

Госбюро сообщило трем фигурантам о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Двое из них взяты под стражу, а организатору, который скрывается за границей, о подозрении сообщили заочно.

В случае вынесения судом обвинительного приговора задержанным грозит до семи лет, организатору – до девяти лет лишения свободы.

  • 18 апреля СБУ сообщила, что задержала проводника поезда Запорожье-Перемышль, который вывозил за границу мужчин призывного возраста в вентиляционной системе вагона

Читайте также: В Украине хотят создать открытый реестр "уклонистов"

Сергій Бережний
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Госбюро граница гбр уклонисты гидрокостюм
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