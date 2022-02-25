Где и как записаться в тероборону в Киеве: адреса и телефоны
Сегодня, 25 февраля, командующий Сил территориальной обороны Юрий Галушкин официально заявил:
"Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТрО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет.
Если у вас на местах будут проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление".
Номер телефона call-центра Сил ТрО ВСУ 0800 507 028
На сайте Территориальной обороны опубликованы адреса мест, где можно вступить в ее ряды в Киеве:
Київський МТЦК та СП м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 19
[email protected] (044) 456-32-24
Голосіївський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 104б
[email protected] (044) 529-00-38
Дарницький районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 26а
[email protected] (044) 566-50-93
Деснянський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Космонавта Волкова, буд. 2а
[email protected] (044) 518-41-80
Дніпровський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Юрія Поправки, буд. 14а
[email protected] (044) 290-44-52
Оболонський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Йорданська, буд. 16а
[email protected] (044) 464-78-02
Печерський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Петра Болбочана, буд. 1
[email protected] (044) 285-03-50
Подільський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, проспект Свободи, буд. 40
[email protected] (044) 484-70-23
Святошинський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Оніскевича, буд.1
[email protected] (044) 424-10-24
Солом’янський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Іскрівська, буд. 5а
[email protected] (044) 241-13-25
Шевченківський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Салютна, буд. 4
[email protected] (044) 400-61-46
Збірний пункт Київського міського ТЦК та СП. м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 17а (044) 566-55-79
Київський ОТЦК та СП. м. Київ, провул. Артилерійський, 5в
[email protected] (044) 456-63-61
(044) 456-63-25
(044) 456-03-68
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