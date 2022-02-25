Где и как записаться в тероборону в Киеве: адреса и телефоны

Сегодня, 25 февраля, командующий Сил территориальной обороны Юрий Галушкин официально заявил:

"Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТрО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет.

Если у вас на местах будут проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление".

Номер телефона call-центра Сил ТрО ВСУ 0800 507 028

На сайте Территориальной обороны опубликованы адреса мест, где можно вступить в ее ряды в Киеве:

Київський МТЦК та СП м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 19

[email protected] (044) 456-32-24

Голосіївський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 104б

[email protected] (044) 529-00-38

Дарницький районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 26а

[email protected] (044) 566-50-93

Деснянський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Космонавта Волкова, буд. 2а

[email protected] (044) 518-41-80

Дніпровський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Юрія Поправки, буд. 14а

[email protected] (044) 290-44-52

Оболонський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Йорданська, буд. 16а

[email protected] (044) 464-78-02

Печерський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Петра Болбочана, буд. 1

[email protected] (044) 285-03-50

Подільський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, проспект Свободи, буд. 40

[email protected] (044) 484-70-23

Святошинський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Оніскевича, буд.1

[email protected] (044) 424-10-24

Солом’янський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Іскрівська, буд. 5а

[email protected] (044) 241-13-25

Шевченківський районний в місті Києві ТЦК та СП. м. Київ, вул. Салютна, буд. 4

[email protected] (044) 400-61-46

Збірний пункт Київського міського ТЦК та СП. м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 17а (044) 566-55-79

Київський ОТЦК та СП. м. Київ, провул. Артилерійський, 5в

[email protected] (044) 456-63-61

(044) 456-63-25

(044) 456-03-68

Наталия Медведева

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