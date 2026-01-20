Гендиректор российского "КамАЗа" получил подозрение: поставлял технику армии оккупантов

Сергей Когогин (Фото: ресурсы россиян)

Генеральному директору ПАО "КамАЗ" объявили подозрение в содействии вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Имени подозреваемого не называют, но с 2002 года по настоящее время должность гендиректора предприятия занимает 68-летний Сергей Когогин. ПАО "КамАЗ" входит в структуру государственной корпорации "Ростех".

Прокуроры установили, что с февраля 2022 года предприятие систематически поставляло военную технику армии РФ. Организовал поставки значительных объемов автомобильной техники именно гендиректор.

Речь идет как минимум о 15 000 единиц техники, среди которых: более 12 000 бортовых автомобилей, более 2000 седельных тягачей, более 400 самосвалов и около 1000 модифицированных машин.

Кроме поставок техники, гендиректор организовал масштабные технические и механические модификации для обеспечения логистических и тыловых потребностей вражеской армии, сообщили в ОГП.

Действия Когогина квалифицируют как пособничество в ведении агрессивной войны.