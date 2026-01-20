Гендиректор російського "КамАЗу" отримав підозру: постачав техніку армії окупантів

Сергій Когогін (Фото: ресурси росіян)

Генеральному директору ПАТ "КамАЗ" оголосили підозру в сприянні збройній агресії Росії проти України. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Імені підозрюваного не називають, але з 2002 року до цього часу посаду гендиректора підприємства обіймає 68-річний Сергій Когогін. ПАТ "КамАЗ" входить до структури державної корпорації "Ростєх".

Прокурори встановили, що з лютого 2022 року підприємство систематично постачало військову техніку армії РФ. Організував постачання значних обсягів автомобільної техніки саме гендиректор.

Йдеться щонайменше про 15 000 одиниць техніки, серед яких: понад 12 000 бортових автомобілів, понад 2000 сідельних тягачів, більш як 400 самоскидів та близько 1000 модифікованих машин.

Окрім постачань техніки, гендиректор організував масштабні технічні та механічні модифікації для забезпечення логістичних і тилових потреб ворожої армії, повідомили в ОГП.

Дії Когогіна кваліфікують як пособництво у веденні агресивної війни.