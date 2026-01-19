Командир дивізіона РФ отримав підозру – причетний до наказів бити по енергетиці України
Заступнику командира дивізіону російської армії повідомили про підозру у віддані наказів на удари по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Прокурори встановили факти співучасті російського командира з вищим військовим командуванням у віданні наказів про нанесення ударів дронами "Герань-2". За даними слідства, підозрюваний у 2023-2024 роках перебував у тимчасово окупованому Криму, звідки і завдавалися удари.
В ОГП зазначили, що ворог бив по заздалегідь визначених об'єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності цивільного населенн
Дії підозрюваного кваліфікували як вчинення воєнного злочину у складі групи осіб.
"Кожен, хто причетний до обстрілів цивільних об’єктів, буде притягнутий до відповідальності. Україна документує всі факти воєнних злочинів для міжнародного правосуддя" – наголосили в ОГП.
- У листопаді 2025 року СБУ назвала імена російських окупантів, які вдарили 3 червня по Сумах, їм оголосили підозру.
- 9 січня 2026 року ще одну підозру отримав полковник РФ, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України.
