Командир дивізіона РФ отримав підозру – причетний до наказів бити по енергетиці України

Удар по енергетиці (Фото: Міенерго)

Заступнику командира дивізіону російської армії повідомили про підозру у віддані наказів на удари по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори встановили факти співучасті російського командира з вищим військовим командуванням у віданні наказів про нанесення ударів дронами "Герань-2". За даними слідства, підозрюваний у 2023-2024 роках перебував у тимчасово окупованому Криму, звідки і завдавалися удари.

В ОГП зазначили, що ворог бив по заздалегідь визначених об'єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності цивільного населенн

Дії підозрюваного кваліфікували як вчинення воєнного злочину у складі групи осіб.

"Кожен, хто причетний до обстрілів цивільних об’єктів, буде притягнутий до відповідальності. Україна документує всі факти воєнних злочинів для міжнародного правосуддя" – наголосили в ОГП.