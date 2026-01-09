Оголошено ще одну підозру полковнику, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України

Російський військовий підозрюється у скоєнні воєнних злочинів, за що передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Наслідки атаки по ТЕС ДТЕК (Фото: ДТЕК / Facebook)

Служба безпеки України заочно оголосила підозру російському полковнику, який причетний до обстрілів ракетами та ударними дронами. Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, одним із військових, які віддавали відповідні накази, є полковник Олексій Ямакіді – екскомандир 44 окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ.

Правоохоронці повідомили, що за наказом полковника по енергетичних об'єктах України застосовувалися гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал". Метою ударів було знищення електричної та теплової генерації, щоб залишити українців без світла та опалення взимку.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Ямакіді про підозру у скоєнні воєнних злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що спричинили загибель людей. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.