Оголошено ще одну підозру полковнику, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України
Служба безпеки України заочно оголосила підозру російському полковнику, який причетний до обстрілів ракетами та ударними дронами. Про це повідомила СБУ.
За даними слідства, одним із військових, які віддавали відповідні накази, є полковник Олексій Ямакіді – екскомандир 44 окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ.
Правоохоронці повідомили, що за наказом полковника по енергетичних об'єктах України застосовувалися гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал". Метою ударів було знищення електричної та теплової генерації, щоб залишити українців без світла та опалення взимку.
На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Ямакіді про підозру у скоєнні воєнних злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що спричинили загибель людей. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
- Влітку 2025 року цей військовий уже отримував підозру за іншими епізодами обстрілів території України. Слідство встановило, що Ямакіді у період із жовтня 2022 року до березня 2023 року віддавав накази підлеглим на здійснення авіаударів "Кинджалами" по енергетичних об’єктах України.
