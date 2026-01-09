Объявлено еще одно подозрение полковнику, который приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение российскому полковнику, который причастен к обстрелам ракетами и ударными дронами. Об этом сообщила СБУ.
По данным следствия, одним из военных, которые отдавали соответствующие приказы, является полковник Алексей Ямакиди – экс-командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации воздушно-космических сил РФ.
Правоохранители сообщили, что по приказу полковника по энергетическим объектам Украины применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал". Целью ударов было уничтожение электрической и тепловой генерации, чтобы оставить украинцев без света и отопления зимой.
На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Ямакиде о подозрении в совершении военных преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц, повлекших гибель людей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
- Летом 2025 года этот военный уже получал подозрение по другим эпизодам обстрелов территории Украины. Следствие установило, что Ямакиди в период с октября 2022 года по март 2023 года отдавал приказы подчиненным на осуществление авиаударов "Кинжалами" по энергетическим объектам Украины.
