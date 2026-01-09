Объявлено еще одно подозрение полковнику, который приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины

Российский военный подозревается в совершении военных преступлений, за что предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы

Последствия атаки по ТЭС ДТЭК (Фото: ДТЭК / Facebook)

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение российскому полковнику, который причастен к обстрелам ракетами и ударными дронами. Об этом сообщила СБУ.

По данным следствия, одним из военных, которые отдавали соответствующие приказы, является полковник Алексей Ямакиди – экс-командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

Правоохранители сообщили, что по приказу полковника по энергетическим объектам Украины применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал". Целью ударов было уничтожение электрической и тепловой генерации, чтобы оставить украинцев без света и отопления зимой.

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Ямакиде о подозрении в совершении военных преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц, повлекших гибель людей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.