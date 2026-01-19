Командир дивизиона РФ получил подозрение – причастен к приказам бить по энергетике Украины

Удар по энергетике (Фото: Миэнерго)

Заместителю командира дивизиона российской армии сообщили о подозрении в отдаче приказов на удары по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Прокуроры установили факты соучастия российского командира с высшим военным командованием в ведении приказов о нанесении ударов дронами "Герань-2". По данным следствия, подозреваемый в 2023-2024 годах находился во временно оккупированном Крыму, откуда и наносились удары.

В ОГП отметили, что враг бил по заранее определенным объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры, которые являются критически важными для обеспечения жизнедеятельности гражданского населения

Действия подозреваемого квалифицировали как совершение военного преступления в составе группы лиц.

"Каждый, кто причастен к обстрелам гражданских объектов, будет привлечен к ответственности. Украина документирует все факты военных преступлений для международного правосудия", – отметили в ОГП.