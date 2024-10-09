Генерал ФРГ: С весны в Украине стало в пять раз больше военных, с артиллерией – тоже лучше
Количество призывников в Украине с весны выросло в пять раз, в то же время артиллерийское преимущество россиян на фронте уменьшилось. Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Федеральном министерстве обороны Кристиан Фройдинг, передает Tagesschau.
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"Мы имеем представление о цифрах украинского набора. И они значительно выросли с весны, а именно в пятизначном диапазоне", – сказал он.
Кроме того, с этого периода Силы обороны получили больше артиллерийских снарядов, подчеркнул Фройдинг. По его словам, артиллерийское преимущество россиян уменьшилось с восьми к одному до трех к одному.
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