Генерал ФРГ: С весны в Украине стало в пять раз больше военных, с артиллерией – тоже лучше

Артиллерийское преимущество россиян уменьшилось с восьми к одному до примерно трех к одному, заявил Кристиан Фройдинг

Фото: Генштаб ВСУ

Количество призывников в Украине с весны выросло в пять раз, в то же время артиллерийское преимущество россиян на фронте уменьшилось. Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Федеральном министерстве обороны Кристиан Фройдинг, передает Tagesschau.

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"Мы имеем представление о цифрах украинского набора. И они значительно выросли с весны, а именно в пятизначном диапазоне", – сказал он.

Кроме того, с этого периода Силы обороны получили больше артиллерийских снарядов, подчеркнул Фройдинг. По его словам, артиллерийское преимущество россиян уменьшилось с восьми к одному до трех к одному.

4 октября на сайте Рады зарегистрировали законопроект, которым предусматривается 50% скидки на штраф мужчинам, не обновившим военно-учетные данные. Это будет действовать, если они самостоятельно обратятся в территориальные центры комплектования и соцподдержку.

В сентябре глава Минобороны пообещал реформу ТЦК и сообщил, что в настоящее время показатели мобилизации увеличены втрое в Украине.

По состоянию на 6 октября более 20 000 человек обратились в центры рекрутинга украинской армии.