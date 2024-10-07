Мужчины, не обновившие данные, могут получить скидку, если сами пойдут в ТЦК – законопроект

Мобилизация в Украине (Фото: Тернопольский ТЦК)

Украинским мужчинам, уклоняющимся от службы, хотят предложить 50% скидки на штраф, если они самостоятельно обратятся в Территориальные центры комплектования и соцподдержки. Соответствующий законопроект №12093 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 4 октября.

Нарушение правил военного учета считается административным правонарушением, за которое предусматривается штраф в размере от 17 000 до 25 000 грн. Авторы законопроекта предлагают снизить сумму штрафа за несвоевременное обновление данных на 50% – до 8500 грн.

"Ключевая проблема, которую предлагается решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", – говорится в пояснительной записке.

Также в документе сказано, что в 2024 году 6 млн военнообязанных не уточнили свои данные в ТЦК, приложении Резерв+ или другим способом. Поскольку уточнение данных планируется сделать предпосылкой для экономического бронирования, то ожидается, что возможностью оплатить штраф через Электронный кабинет военнообязанного со скидкой воспользуется большое количество человек.

Чтобы новая функция стала доступной, придется внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, новая статья 300-3 предусматривает, что постановление об административном штрафе считается исполненным, если человек в течение 10 календарных дней с момента вступления постановления в силу уплатил не менее 50% штрафа.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение профильного Комитета.