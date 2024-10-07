Чоловіки, що не оновили дані, можуть отримати знижку, якщо самі підуть до ТЦК – законопроєкт

Мобілізація в Україні (Фото: Тернопільський ТЦК)

Українським чоловікам, які не оновили дані, хочуть запропонувати 50% знижки на штраф, якщо вони самостійно звернуться до Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Відповідний законопроєкт №12093 зареєстрований на сайті Верховної Ради 4 жовтня.

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Порушення правил військового обліку вважається адміністративним правопорушенням, за яке передбачається штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 000 грн. Автори законопроєкту пропонують знизити суму штрафу за невчасне оновлення даних на 50% – до 8500 грн.

"Ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру", – йдеться в пояснювальній записці.

Також у документі сказано, що у 2024 році 6 млн військовозобов’язаних не уточнили свої дані в ТЦК, додатку Резерв+ чи в інший спосіб. Оскільки уточнення даних планують зробити передумовою для економічного бронювання, то очікується, що можливістю сплатити штраф через Електронний кабінет військовозобов'язаного зі знижкою скористається велика кількість осіб.

Щоб нова функція стала доступною доведеться внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, нова стаття 300-3 передбачає, що постанова про адміністративний штраф вважається виконаною, якщо особа протягом 10 календарних днів з моменту набрання постановою чинності сплатила не менше, ніж 50% штрафу.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляд профільного комітету.