Генерал ФРН: З весни в Україні стало у п'ять разів більше військових, з артилерією – теж краще

Артилерійська перевага росіян зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного, заявив Крістіан Фройдінг

Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість призовників в Україні з весни зросла у п'ять разів, водночас артилерійська перевага росіян на фронті зменшилася. Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України у Федеральному міністерстві оборони Крістіан Фройдінг, передає Tagesschau.

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"Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", – сказав він.

Крім того, з цього періоду Сили оборони отримали більше артилерійських снарядів, наголосив Фройдінг. За його словами, артилерійська перевага росіян зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного.

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