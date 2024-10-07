До центрів рекрутингу української армії звернулося понад 20 000 українців – інфографіка
Станом на 6 жовтня понад 20 000 людей звернулося до центрів рекрутингу української армії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
5091 з них вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1726 – розпочали службу або незабаром приєднаються до війська, зазначили в оборонному відомстві.
Центри пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори безпілотників, штабні працівники та медики.
Минулого тижня відкрився новий рекрутинговий центр у Тернополі. Загалом в Україні налічується 40 таких центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові. Інші центри почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року.
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