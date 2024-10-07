До центрів рекрутингу української армії звернулося понад 20 000 українців – інфографіка

По всій країні вже налічується 40 центрів рекрутингу, перший відкрили у лютому 2024 року у Львові

Центр рекрутингу (Фото: Міноборони)

Станом на 6 жовтня понад 20 000 людей звернулося до центрів рекрутингу української армії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

5091 з них вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1726 – розпочали службу або незабаром приєднаються до війська, зазначили в оборонному відомстві.

Центри пропонують понад 10 000 вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори безпілотників, штабні працівники та медики.

Минулого тижня відкрився новий рекрутинговий центр у Тернополі. Загалом в Україні налічується 40 таких центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові. Інші центри почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року.

Інфографіка: Міністерство оборони

29 серпня Черногоренко заявила, що Міноборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.

27 вересня в Міноборони повідомили, що у жовтні у застосунку "Резерв+" стане доступний сервіс рекрутингу.