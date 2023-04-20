Генерал ВСУ: Выход на границы 1991 года не устранит угрозу России, нельзя повторять ошибки
Генерал Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что выход на границы 1991 года не устранит угрозу со стороны России. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
Он отметил, что угроза со стороны РФ не исчезнет, независимо от того, когда Украина восстановит территориальную целостность.
"Пока у нас есть такой воинственный, с такими имперскими амбициями сосед, главным итогом войны должны стать такие вооруженные силы, которые лишили бы даже желания задуматься, что у Украины можно что-то отобрать силой оружия", — сказал Забродский.
Военачальник подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна допустить возвращения к ситуации, схожей с ситуацией 2014 года.
- В 2022 году Залужный и Забродский написали программную статью, где высказали мнение, что война России против Украины продолжится в 2023 году, а противник может снова атаковать Киев.
- Генералы заявили, что мир должен жестко, "с использованием всего арсенала средств", пресечь любую возможную попытку РФ задействовать в войне против Украины тактическое ядерное оружие (ТЯО).
- Они признали, что авиабазы во временно оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов и отметили, что Украине надо стремиться к равенству с РФ по дальнобойности оружия.
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