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Генерал ВСУ: Выход на границы 1991 года не устранит угрозу России, нельзя повторять ошибки

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:27
Генерал ВСУ: Выход на границы 1991 года не устранит угрозу России, нельзя повторять ошибки - Фото
Михаил Забродский (Фото: скриншот с видео)

Генерал Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что выход на границы 1991 года не устранит угрозу со стороны России. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

По его словам, если говорить о победе Украины в войне, то она четко очерчена руководством страны — это возвращение к границам 1991 года, включая Донбасс и Крым. 

Он отметил, что угроза со стороны РФ не исчезнет, независимо от того, когда Украина восстановит территориальную целостность. 

"Пока у нас есть такой воинственный, с такими имперскими амбициями сосед, главным итогом войны должны стать такие вооруженные силы, которые лишили бы даже желания задуматься, что у Украины можно что-то отобрать силой оружия", — сказал Забродский.

Военачальник подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна допустить возвращения к ситуации, схожей с ситуацией 2014 года. 

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Дмитро Гриниченко
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Михаил Забродский война Донбасс Крым наступление
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