Генерал ВСУ: Выход на границы 1991 года не устранит угрозу России, нельзя повторять ошибки

Генерал Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что выход на границы 1991 года не устранит угрозу со стороны России. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

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По его словам, если говорить о победе Украины в войне, то она четко очерчена руководством страны — это возвращение к границам 1991 года, включая Донбасс и Крым.

Он отметил, что угроза со стороны РФ не исчезнет, независимо от того, когда Украина восстановит территориальную целостность.

"Пока у нас есть такой воинственный, с такими имперскими амбициями сосед, главным итогом войны должны стать такие вооруженные силы, которые лишили бы даже желания задуматься, что у Украины можно что-то отобрать силой оружия", — сказал Забродский.

Военачальник подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна допустить возвращения к ситуации, схожей с ситуацией 2014 года.

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Дмитро Гриниченко

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