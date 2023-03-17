UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал Забродский решил сложить мандат, чтобы помогать Залужному и Генштабу — нардеп

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 13:23
Генерал Забродский решил сложить мандат, чтобы помогать Залужному и Генштабу — нардеп - Фото
Михаил Забродский (Фото: ВСУ)

Народный депутат от Европейской солидарности Михаил Забродский решил сложить мандат, чтобы сосредоточиться на войне против РФ. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

По его словам, Забродский уже давно помогает Генеральному штабу и главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному в военных вопросах. 

Он отметил, что генерал складывает мандат, чтобы сосредоточиться на войне. 

Юрчишин опубликовал заявление Забродского, которое датировано 10 марта. 

Заявление Забродского (Фото: Ярослав Юрчишин/Telegram)

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Европейской солидарности, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщение Юрчишина. 

На сайте Верховной Рады появился проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Забродского. 

Забродский имеет звание генерал-лейтенанта, занимает должность первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. 

Военачальник награжден звездой Героя Украины в 2014 году, командовал Десантно-штурмовыми войсками в 2015-2019 годах.

Читайте также: "Ядерные удары нас не сломают". Залужный и Забродский написали о войне-2023: за минуту

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Михаил Забродский война Валерий Залужный генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 