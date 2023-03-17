Генерал Забродский решил сложить мандат, чтобы помогать Залужному и Генштабу — нардеп
Народный депутат от Европейской солидарности Михаил Забродский решил сложить мандат, чтобы сосредоточиться на войне против РФ. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.
По его словам, Забродский уже давно помогает Генеральному штабу и главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному в военных вопросах.
Он отметил, что генерал складывает мандат, чтобы сосредоточиться на войне.
Юрчишин опубликовал заявление Забродского, которое датировано 10 марта.
LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Европейской солидарности, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщение Юрчишина.
На сайте Верховной Рады появился проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Забродского.
Забродский имеет звание генерал-лейтенанта, занимает должность первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Военачальник награжден звездой Героя Украины в 2014 году, командовал Десантно-штурмовыми войсками в 2015-2019 годах.
- В 2022 году Залужный и Забродский написали программную статью, где высказали мнение, что война России против Украины продолжится в 2023 году, а противник может снова атаковать Киев.
- Генералы заявили, что мир должен жестко, "с использованием всего арсенала средств", пресечь любую возможную попытку РФ задействовать в войне против Украины тактическое ядерное оружие (ТЯО).
- Они признали, что авиабазы во временно оккупированном Крыму были поражены серией успешных ракетных ударов и отметили, что Украине надо стремиться к равенству с РФ по дальнобойности оружия.
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