Генерал Забродский решил сложить мандат, чтобы помогать Залужному и Генштабу — нардеп

Народный депутат от Европейской солидарности Михаил Забродский решил сложить мандат, чтобы сосредоточиться на войне против РФ. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

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По его словам, Забродский уже давно помогает Генеральному штабу и главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному в военных вопросах.

Он отметил, что генерал складывает мандат, чтобы сосредоточиться на войне.

Юрчишин опубликовал заявление Забродского, которое датировано 10 марта.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Европейской солидарности, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщение Юрчишина.

На сайте Верховной Рады появился проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Забродского.

Забродский имеет звание генерал-лейтенанта, занимает должность первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Военачальник награжден звездой Героя Украины в 2014 году, командовал Десантно-штурмовыми войсками в 2015-2019 годах.

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Дмитро Гриниченко

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