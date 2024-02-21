Генконсул Польши о блокаде границы: Настоящий поляк никогда бы не ударил соседа в спину

Элиза Дзвонкевич (Фото: Facebook)

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич прокомментировала протесты фермеров на польско-украинской границе и назвала действия своих соотечественников "позорными". Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

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"Извините, мои украинские друзья. Происходящее не может быть делом моего народа. Настоящий поляк никогда бы не ударил в спину соседа, который борется за свою свободу. Это позор и стыд", – написала Дзвонкевич.

Также в своей публикации дипломат упомянула о событиях Варшавского восстания 1944 года. Она отметила, что думала, что только россияне, отказавшие в посадке авиации союзников с помощью для воюющей Варшавы, могут вести себя так "позорно".

"А чем сегодня занимаются "польские" фермеры и перевозчики? Даже не верится, что это поляки. Прошу прощения у воюющей Украины, извините", – отметила генконсул.

С начала февраля польские фермеры блокируют дороги почти в 300 населенных пунктах страны. Также они препятствуют проезду транспорта в шести пунктах пропуска польско-украинской границы.

18 февраля участники акции протеста начали мешать проезду автобусов и заблокировали движение поезда, где находились около 260 пассажиров.

20 февраля Анджей Дуда выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта мирным путем и подчеркнул, что проблема с украинским продовольствием началась из-за российской агрессии.

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