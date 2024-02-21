Генконсулка Польщі про блокаду кордону: Справжній поляк ніколи б не вдарив сусіда в спину

Еліза Дзвонкевич (Фото: Facebook)

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич прокоментувала протести фермерів на польсько-українському кордоні й назвала дії своїх співвітчизників "ганебними". Про це дипломатка написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Вибачте, мої українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою мого народу. Справжній поляк ніколи б не вдарив в спину сусіда, який бореться за свою свободу. Це ганьба і сором", – написала Дзвонкевич.

Також у своїй публікації дипломатка згадала про події Варшавського повстання 1944 року. Вона зазначила, що думала, що тільки росіяни, які відмовили у посадці авіації союзників з допомогою для воюючої Варшави, можуть поводитися так "ганебно".

"А чим сьогодні займаються "польські" фермери та перевізники? Навіть не віриться, що це поляки. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте", – зазначила генконсулка.

З початку лютого польські фермери блокують дороги майже в 300 населених пунктах країни. Також вони перешкоджають проїзду транспорту на шести пунктах пропуску польсько-українського кордону.

18 лютого учасники акції протесту почали заважати проїзду автобусів та заблокували рух поїзда, в якому перебували близько 260 пасажирів.

20 лютого Анджей Дуда висловив надію на швидке вирішення конфлікту мирним шляхом і наголосив, що проблема з українським продовольством почалася через російську агресію.

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