Генсек НАТО: Мы сможем поддерживать Украину годами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что при необходимости Запад сможет поддерживать Украину годами. В интервью ZDF во вторник Столтенберг заявил, что Владимир Путин "сильно просчитался", рассчитывая на скорую капитуляцию Украины.

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"Он думал, что выиграет в Украине за несколько дней. Прошло уже полгода войны. Россия понесла значительные потери, Украина смогла дать отпор и вернуть территории на севере вокруг Киева и на востоке вокруг Харькова, а также остановить наступление на Донбассе", — сказал генсек НАТО.

Он заявил, что дальнейшее развитие событий прогнозировать сложно, потому что войны непредсказуемы по своей природе, но Запад должен сделать все возможное, чтобы максимально увеличить вероятность приемлемого с точки зрения Украины результата войны.

"Что мы можем сделать – это оказать военную, финансовую, гуманитарную и экономическую поддержку Украине", – сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что одним из выводов российско-украинской войны заключается в важности запасов для поддержки военных усилий. "Нужна мощная оборона, чтобы предотвратить войны", — сказал Столтенберг.

Столтенберг также утверждает, что постоянно связывается с лидерами государств, чтобы те больше и быстрее давали оружие Украине.

По словам генсека НАТО, стратегию альянса по России можно охарактеризовать выражением "хочешь мира – готовься к войне".

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Андрей Водяный

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