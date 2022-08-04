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Столтенберг о стратегии НАТО по России: Хочешь мира – готовься к войне

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 15:02
Столтенберг о стратегии НАТО по России: Хочешь мира – готовься к войне - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

В агрессивной войне России против Украины у Североатлантического альянса две задачи: первая – поддержка сил обороны, вторая – "не допустить распространения войны и перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией". Об этом, выступая перед Лигой рабочей молодежи (AUF) на норвежском острове Утойя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, объяснив стратегию сдерживания агрессора.

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Он отметил, что блок не участвует в войне, потому что "не заходит с войсками в Украину", и снова предупредил Россию, что "нападение на страну НАТО вызовет ответную реакцию со стороны всего Альянса".

"Именно поэтому мы наращиваем наше военное присутствие на востоке", – отметил Столтенберг.

Он рассказал, что с начала большой войны в Европе около 40 000 солдат НАТО сосредоточено в основном на восточном фланге – при поддержке "значительного" количества самолетов и кораблей. Также свыше 300 000 военнослужащих Альянса находятся в состоянии повышенной боеготовности, есть заранее подготовленная военная техника, "в первую очередь для защиты восточной части НАТО".

"Как говорили древние римляне: если хотите мира, готовьтесь к войне. Сдерживание предотвращает конфликт", – подытожил генсек НАТО.

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Евгений Пилипенко
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война нато йенс столтенберг сдерживание
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